В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 9 млн

Мужчины срубили деревья в защитных лесах



Верховным судом Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор Прибайкальского районного суда в отношении организованной группы лиц. Мужчины были осуждены за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупных размерах.



- Все соучастники осуждены к реальному лишению свободы, на различные сроки в исправительных колониях строгого и общего режима, организатору преступной группы Е. назначено наказание 5 лет 3 месяца лишения свободы, - рассказали в Верховном суде республики.



Причинённый лесному фонду РФ ущерб за незаконную рубку в защитных лесах - был рассчитан на основании двух постановлений правительства РФ от 29.12.2018 №1730 и от 11.11.2017 № 1363 - составил 9 880 278 рублей. Это является особо крупным размером.



Не согласившись с приговором суда, осуждённые, адвокаты, прокурор обжаловали приговор в связи с допущенными судом нарушениями уголовного закона и назначением несоразмерного и несправедливого наказания осуждённым.



Решением апелляционной инстанции приговор был изменён, назначенное осуждённым наказание смягчено.

