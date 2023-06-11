В Бурятии осудили «чёрных» лесорубов, нанёсших ущерб в 9 млн

Мужчины срубили деревья в защитных лесах
Верховным судом Бурятии в апелляционном порядке пересмотрен приговор Прибайкальского районного суда в отношении организованной группы лиц. Мужчины были осуждены за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупных размерах.
- Все соучастники осуждены к реальному лишению свободы, на различные сроки в исправительных колониях строгого и общего режима, организатору преступной группы Е. назначено наказание 5 лет 3 месяца лишения свободы, - рассказали в Верховном суде республики.
Причинённый лесному фонду РФ ущерб за незаконную рубку в защитных лесах - был рассчитан на основании двух постановлений правительства РФ от 29.12.2018 №1730 и от 11.11.2017 № 1363 - составил 9 880 278 рублей. Это является особо крупным размером.
Не согласившись с приговором суда, осуждённые, адвокаты, прокурор обжаловали приговор в связи с допущенными судом нарушениями уголовного закона и назначением несоразмерного и несправедливого наказания осуждённым.
Решением апелляционной инстанции приговор был изменён, назначенное осуждённым наказание смягчено.
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