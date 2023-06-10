Автомобилист состоит на учёте уже год
Житель Северо-Байкальского района Бурятии, имеющий водительское удостоверение, с июня 2022 года состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Пагубное употребление каннабиоидов». Прокурор обратился в суд о прекращении права управления транспортными средствами.
- Поскольку в ходе рассмотрения дела не было представлено доказательств наличия у ответчика стойкой ремиссии, значительного улучшения состояния здоровья, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленных прокурором требований, - сообщает Северобайкальский городской суд.
Решением суда было прекращено действие права на управление транспортными средствами, его водительское удостоверение аннулировано. Решение не вступило в законную силу.
В Бурятии водителя, состоящего на учёте у нарколога, лишили прав
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Документы получили девять подростков
Многие не видят разницу сотрудниками, занимающимися спортом и далёкими от него
На место выезжала прокуратура
Турнир состоится в середине июня
Мероприятие провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД
Состоялось заседание под руководством Юрия Трутнева
На обновлённых территориях будет комфортно жителям разных возрастов
Он является важной частью питания северных оленей
Его посвятят ламе Эгитуйского дацана
Местом проведения станет административный центр района
Утром местами туманы
Он состоится в Селенгинском районе
Обряд совершат на Титовской сопке
В столице области отпразднуют День России
Город примет фестиваль культурного наследия