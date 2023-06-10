В Бурятии водителя, состоящего на учёте у нарколога, лишили прав

Автомобилист состоит на учёте уже год



Житель Северо-Байкальского района Бурятии, имеющий водительское удостоверение, с июня 2022 года состоит на учёте у врача-нарколога с диагнозом «Пагубное употребление каннабиоидов». Прокурор обратился в суд о прекращении права управления транспортными средствами.



- Поскольку в ходе рассмотрения дела не было представлено доказательств наличия у ответчика стойкой ремиссии, значительного улучшения состояния здоровья, суд пришёл к выводу об обоснованности заявленных прокурором требований, - сообщает Северобайкальский городской суд.



Решением суда было прекращено действие права на управление транспортными средствами, его водительское удостоверение аннулировано. Решение не вступило в законную силу.



