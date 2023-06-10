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Работодатели всё чаще считают увлечение спортом личным делом сотрудника

Работодатели всё чаще считают увлечение спортом личным делом сотрудника
Общество,  Фото:pixabay.com
Многие не видят разницу сотрудниками, занимающимися спортом и далёкими от него

Работодатели все чаще считают спортивные увлечения работников и соискателей их личным делом, не влияющим на эффективность. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех регионов страны.

Почти каждый второй работодатель (47%) не замечает разницы между сотрудниками, которые занимаются спортом, и теми, кто далёк от него: по их мнению, любители физкультуры работают ничуть не лучше и не хуже других. В каждой четвертой компании (25%) считают, что спортсмены трудятся результативнее остальных.

- Они привыкли к дисциплине, — комментируют менеджеры по персоналу.

Только в 2% организаций уверены, что поклонники спорта работают хуже: «То сборы, то травмы».

Как отметили 2 из 3 работодателей (64%), тот факт, что соискатель занимается спортом, никак не повлияет на его трудоустройство в их компанию. Хорошую спортивную подготовку считают преимуществом потенциального сотрудника в 31% организаций, недостатком — лишь в 1%.

Работодатели все реже оценивают спортсменов как выдающихся работников: по сравнению с 2014 годом число тех, кто убеждён, что любители физкультуры трудятся лучше других, снизилось на треть, по сравнению с 2021-м — на 4 п.п. Соответственно, растёт число компаний, для которых спортивная подготовка соискателя не имеет никакого значения (+10 п.п. по сравнению с 2014 годом, +3 п.п. за последние 2 года).

В 2 из 3 компаний не принимают никаких мер для занятия работников спортом: бизнес не считает это своей прямой задачей. В 15% организаций периодически проводят спортивные мероприятия, в каждой десятой для сотрудников организованы бесплатные спортивные занятия. Число компаний, полностью или частично оплачивающих своим работникам тренировки, с 2014 года сократилось вдвое и составило 8%. Физкультминутки в течение дня проводят в 3% организаций.


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