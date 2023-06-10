На место выезжала прокуратура
В прокуратуру обратились жители дачного некоммерческого товарищества обратись. Они заявили об отсутствии транспортной доступности к нему.
Исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Бурятии Доржи Будаев совместно с главой Тарбагатайского района, представителями министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики и Управления ГИБДД МВД по республике выехал в ДНТ.
- В ходе выезда дана оценка качеству выполняемых ремонтно-монтажных работ объектов транспортной инфраструктуры, выработаны пути решения по скорейшему обеспечению транспортной доступности населения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Работа по надзорному сопровождению проведения работ продолжается.
В Бурятии жители ДНТ жалуются на отсутствие транспортной доступности
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