В Бурятии жители ДНТ жалуются на отсутствие транспортной доступности

Общество, Фото: прокуратура РБ

На место выезжала прокуратура



В прокуратуру обратились жители дачного некоммерческого товарищества обратись. Они заявили об отсутствии транспортной доступности к нему.



Исполняющий обязанности начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Бурятии Доржи Будаев совместно с главой Тарбагатайского района, представителями министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики и Управления ГИБДД МВД по республике выехал в ДНТ.



- В ходе выезда дана оценка качеству выполняемых ремонтно-монтажных работ объектов транспортной инфраструктуры, выработаны пути решения по скорейшему обеспечению транспортной доступности населения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Работа по надзорному сопровождению проведения работ продолжается.

