10 июня

09 июня

Популярное

В Улан-Удэ в 10-й раз пройдёт дивизион Владимира Граната

В Улан-Удэ в 10-й раз пройдёт дивизион Владимира Граната
Общество, 
Турнир состоится в середине июня

В Улан-Удэ в 10-й раз пройдёт дивизион Владимира Граната «Большие звезды светят малым». В этом сезоне турнир состоится 24 и 25 июня на Центральном стадионе.

К участию приглашаются коллективы мальчиков 2014 и 2015 годов рождения.

Две сильнейшие команды отборочных соревнований попадут на финальный этап фестиваля, который пройдёт в Анапе с 3 по 10 сентября (2015г.р.) и с 13 по 20 сентября (2014г.р.).

Владимир Гранат – заслуженный мастер спорта России, игравший за «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань), сборную страны.

Первый именной турнир футболиста на фестивале «Большие звезды светят малым» прошёл на его малой родине - в Улан-Удэ в 2012 году.

Возрастное ограничение: 0+

футбол дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности
В парке Улан-Удэ детям напомнили правила дорожной безопасности
Общество, 10.06.2023
Мероприятие провели сотрудники прокуратуры и ГИБДД
В Бурятии начала подготовку к ВЭФ-2023
В Бурятии начала подготовку к ВЭФ-2023
Общество, 10.06.2023
Состоялось заседание под руководством Юрия Трутнева
В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству
В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству
Общество, 10.06.2023
На обновлённых территориях будет комфортно жителям разных возрастов 
В Улан-Удэ сотрудники музея собрали мох для северных оленей
В Улан-Удэ сотрудники музея собрали мох для северных оленей
Общество, 10.06.2023
Он является важной частью питания северных оленей
В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе
В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе
Общество, 10.06.2023
Его посвятят ламе Эгитуйского дацана
В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане
В Бурятии иволгинцы посостязаются в Сурхарбане
Общество, 10.06.2023
Местом проведения станет административный центр района
В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
Общество, 09.06.2023
Он состоится в Селенгинском районе
В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган
В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган
Общество, 09.06.2023
Обряд совершат на Титовской сопке
В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
В Иркутске развернётся фестиваль национальных культур
Общество, 09.06.2023
В столице области отпразднуют День России
Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»
Улан-Удэ раскрасят «Новые краски Старого города»
Общество, 09.06.2023
Город примет фестиваль культурного наследия
Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей
Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей
Общество, 09.06.2023
Празднование объединят с районным Сурхарбаном
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
Общество, 09.06.2023
Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^