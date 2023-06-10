В Улан-Удэ в 10-й раз пройдёт дивизион Владимира Граната

Турнир состоится в середине июня



В Улан-Удэ в 10-й раз пройдёт дивизион Владимира Граната «Большие звезды светят малым». В этом сезоне турнир состоится 24 и 25 июня на Центральном стадионе.



К участию приглашаются коллективы мальчиков 2014 и 2015 годов рождения.



Две сильнейшие команды отборочных соревнований попадут на финальный этап фестиваля, который пройдёт в Анапе с 3 по 10 сентября (2015г.р.) и с 13 по 20 сентября (2014г.р.).



Владимир Гранат – заслуженный мастер спорта России, игравший за «Динамо» (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рубин» (Казань), сборную страны.



Первый именной турнир футболиста на фестивале «Большие звезды светят малым» прошёл на его малой родине - в Улан-Удэ в 2012 году.



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