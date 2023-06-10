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В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству

В Бичурском районе Бурятии начались работы по благоустройству
Общество,  Фото:Администрация МО "Бичурский район"
На обновлённых территориях будет комфортно жителям разных возрастов

В Бичурском районе Бурятии стартовали работы по благоустройству общественных пространств. Работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

- У нас в районе проект реализуется не первый год, проект направлен на создание и обновление общественных пространств, чтобы создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить. В нынешнем году мы благоустраиваем пространства, за которые жители проголосовали в 2022 году, - рассказала консультант сектора строительства и ЖКХ Татьяна Гонтова.

На сегодня работы начаты в селе Малый Куналей произведена планировка территории, доставлено оборудование. В селе Сухой Ручей установили ограждение территории. На площадках в селе Бичура и посёлке Сахарный Завод - закуплено оборудование, сообщили в администрации Бичурского района. 
благоустройство национальный проект

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