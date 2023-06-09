В Бурдраме «тушили» пожар





Сегодня, 9 июня, в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева прошло пожарно-тактическое учение. Пожарные потушили условный пожар, отработали эвакуацию пострадавших. Также отработали аварийно-спасательные работы спасатели и медики.Согласно легенде, очаг возгорания находился на сцене. Работники объекта культуры оперативно провели эвакуацию людей из здания. На момент прибытия первого пожарного подразделения в зрительном зале осталось три человека. Из задымленного помещения их вывели звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) и передали сотрудникам скорой помощи.В это же время при помощи пожарной автолестницы спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы производили вскрытие кровли для подачи огнетушащих средств на защиту. В ходе учения от звена ГДЗС поступил сигнал о необходимости оказания им помощи. Из цокольного помещения их оперативно эвакуировали созданным резервным звеном.- Ежеквартально мы проводим тренировки, поэтому персонал у нас обученный. Каждый знает какие действия нужно выполнять и свою зону ответственности, - рассказал специалист по охране труда и пожарной безопасности Бурятского академического театра драмы Александр Николаев.Учения оценены на «удовлетворительно». Замечания выявленные в ходе мероприятия будут устранены в кратчайшие сроки, действия подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона проанализированы для недопущения ошибок в случае возникновения происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.- Цель тренировки - проверка персонала, сотрудников федеральной противопожарной службы к действиям при пожаре в культурно-зрелищных учреждениях. Все поставленные задачи выполнены. Всего приняли участие 40 человек личного состава и 14 единиц техники, - сообщил начальник службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Оленников.