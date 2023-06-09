09 июня

08 июня

Популярное

В Бурдраме «тушили» пожар

В Бурдраме «тушили» пожар
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Согласно легенде, очаг возгорания находился на сцене

Сегодня, 9 июня, в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева прошло пожарно-тактическое учение. Пожарные потушили условный пожар, отработали эвакуацию пострадавших. Также отработали аварийно-спасательные работы спасатели и медики.

Согласно легенде, очаг возгорания находился на сцене. Работники объекта культуры оперативно провели эвакуацию людей из здания. На момент прибытия первого пожарного подразделения в зрительном зале осталось три человека. Из задымленного помещения их вывели звенья газодымозащитной службы (ГДЗС) и передали сотрудникам скорой помощи.

В это же время при помощи пожарной автолестницы спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы производили вскрытие кровли для подачи огнетушащих средств на защиту. В ходе учения от звена ГДЗС поступил сигнал о необходимости оказания им помощи. Из цокольного помещения их оперативно эвакуировали созданным резервным звеном.

- Ежеквартально мы проводим тренировки, поэтому персонал у нас обученный. Каждый знает какие действия нужно выполнять и свою зону ответственности, - рассказал специалист по охране труда и пожарной безопасности Бурятского академического театра драмы Александр Николаев.


Учения оценены на «удовлетворительно». Замечания выявленные в ходе мероприятия будут устранены в кратчайшие сроки, действия подразделений Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона проанализированы для недопущения ошибок в случае возникновения происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Цель тренировки - проверка персонала, сотрудников федеральной противопожарной службы к действиям при пожаре в культурно-зрелищных учреждениях. Все поставленные задачи выполнены. Всего приняли участие 40 человек личного состава и 14 единиц техники, - сообщил начальник службы пожаротушения ФПС ГПС ГУ МЧС России по Бурятии Андрей Оленников. 
пожар учения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Общество, 09.06.2023
Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
Общество, 09.06.2023
В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество, 09.06.2023
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
Общество, 09.06.2023
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал
В Бурятии тряхнуло ещё один район
В Бурятии тряхнуло ещё один район
Общество, 09.06.2023
Второе за день землетрясение произошло в Тунке
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
Общество, 09.06.2023
Победителей определили в 4 лигах
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Общество, 09.06.2023
За награды боролись мастера ковра
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
Общество, 09.06.2023
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
В Улан-Удэ к концу дня пообещали вернуть горячую воду
Общество, 09.06.2023
Правда, пока её вернут не во все дома
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
В лесах Улан-Удэ активно ловят нарушителей
Общество, 09.06.2023
Гражданам грозят штрафы до 50 тысяч
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
Общество, 09.06.2023
Ремонт планируют завершить в 2024 году
В Бурятии посоревновались будущие лесники
В Бурятии посоревновались будущие лесники
Общество, 09.06.2023
Команды считали деревья, определяли запас лесных насаждений, виды растений и деревьев, выполняли задания по геодезии
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Общество, 09.06.2023
«Заповедное Подлеморье» ждёт гостей-туристов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^