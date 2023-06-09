В Иркутской области впервые пройдёт форум сельской молодёжи

Он состоится в октябре



7-8 октября 2023 года в Иркутской области впервые пройдёт региональный форум сельской молодёжи (18+).



Регистрация на мероприятие уже началась, она продлится до 1 июля (по ссылке https://vk.cc/comyNp.



К участию приглашается молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая в сельской местности Иркутской области, а также молодые специалисты этой же возрастной категории, работающие в образовательных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и молодёжной политики, расположенных в сельских территориях.



- В этом году мы создаём совершенно новый формат вовлечения молодёжи в развитие малой родины и региона. Форум сельской молодёжи даст возможность молодым людям раскрыть полноценно свои таланты, поделиться идеями по развитию своей малой родины, - отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.



Мероприятие проводит министерство по молодёжной политике Иркутской области в рамках программы от Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых».



Справка:



«Регион для молодых» - проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого в 2023-2024 годах на конкурсной основе будет направлено 10 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно) на развитие молодежной политики в регионах.







