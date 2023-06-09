09 июня

08 июня

Популярное

В Иркутской области впервые пройдёт форум сельской молодёжи

В Иркутской области впервые пройдёт форум сельской молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в октябре

7-8 октября 2023 года в Иркутской области впервые пройдёт региональный форум сельской молодёжи (18+).

Регистрация на мероприятие уже началась, она продлится до 1 июля (по ссылке https://vk.cc/comyNp.

К участию приглашается молодёжь в возрасте от 18 до 35 лет, проживающая в сельской местности Иркутской области, а также молодые специалисты этой же возрастной категории, работающие в образовательных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и молодёжной политики, расположенных в сельских территориях.

- В этом году мы создаём совершенно новый формат вовлечения молодёжи в развитие малой родины и региона. Форум сельской молодёжи даст возможность молодым людям раскрыть полноценно свои таланты, поделиться идеями по развитию своей малой родины, - отметила министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Мероприятие проводит министерство по молодёжной политике Иркутской области в рамках программы от Федерального агентства по делам молодежи «Регион для молодых».

Справка:

«Регион для молодых» - проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого в 2023-2024 годах на конкурсной основе будет направлено 10 млрд рублей (по 5 млрд ежегодно) на развитие молодежной политики в регионах.



форум сельские поселения

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
Общество, 09.06.2023
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
На севере Бурятии приступили к капремонту моста
Общество, 09.06.2023
Ремонт планируют завершить в 2024 году
В Бурятии посоревновались будущие лесники
В Бурятии посоревновались будущие лесники
Общество, 09.06.2023
Команды считали деревья, определяли запас лесных насаждений, виды растений и деревьев, выполняли задания по геодезии
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Общество, 09.06.2023
«Заповедное Подлеморье» ждёт гостей-туристов
В Иркутской области появились первые стобалльники ЕГЭ
В Иркутской области появились первые стобалльники ЕГЭ
Общество, 09.06.2023
ЕГЭ на высший балл сдали восемь выпускников
В День России на главной площади Улан-Удэ устроят концерт
В День России на главной площади Улан-Удэ устроят концерт
Общество, 09.06.2023
В том числе песню исполнит участник СВО
В улан-удэнском парке стал зелёным фонтан
Общество, 09.06.2023
Специалисты его уже чистят    
«Бочку накатил»: Юморист из Бурятии получил «ответку» на видео про горячую воду
«Бочку накатил»: Юморист из Бурятии получил «ответку» на видео про горячую воду
Общество, 09.06.2023
Слесарь из «Водоканала» виртуозно сыграл на гитаре переделанную песню «КиШ»
Стало известно, сколько улан-удэнцев сильно стрессуют на работе
Стало известно, сколько улан-удэнцев сильно стрессуют на работе
Общество, 09.06.2023
Переживать и нервничать приходится большинству горожан, но в разной степени
В Улан-Удэ открылась выставка картин, посвящённая городу
В Улан-Удэ открылась выставка картин, посвящённая городу
Общество, 09.06.2023
В экспозиции представлены городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты
ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору прошёл без сбоев
ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору прошёл без сбоев
Общество, 09.06.2023
Результаты экзамена станут известны к 23 июня
В Бурятии выросла чудовищная стихийная свалка размером с 22 футбольных поля
В Бурятии выросла чудовищная стихийная свалка размером с 22 футбольных поля
Общество, 09.06.2023
О мега-помойке в Тунке рассказали на Первом канале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^