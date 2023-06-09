Борец из Бурятии победил на чемпионате России

За награды боролись мастера ковра



С 7 по 8 июня в Смоленске прошёл открытый чемпионат России по вольной борьбе среди мастеров ковра (то есть ветеранов и спортсменов-любителей). В соревнованиях приняли участие более 250 сильнейших спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Армении и Италии. Среди участников были бывшие чемпионы мира, Европы, СССР и России, а также победители и призёров ветеранских чемпионатов мира.



На турнире золотую медаль завоевал спортсмен из Бурятии, уроженец посёлка Монгой Баяр Очиров.



- Очиров Баяр Цыренович – чемпион России, чемпион Монголии, чемпион Европы, призёр первенства мира, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, - сообщили в администрации Баунтовского эвенкийского района.

