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Жителей Бурятии призывают не подбирать птенцов с земли

Жителей Бурятии призывают не подбирать птенцов с земли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Слетки не нуждаются в спасении

В Бурятии многие птенцы уже подросли и стали покидать гнёзда. В связи с этим специалисты обратились к жителям с просьбой не подбирать слетков (птенцов, которые ещё не начали полноценно летать) с земли и не пытаться их «спасти». «Помощь нужна птице, только если есть видимые признаки травмирования», - пояснил заместитель руководителя Бурприроднадзора, начальник отдела охраны объектов животного мира Михаил Климентьев.

- Птенцы обычно очень милые, хорошо оперённые, их бывает легко поймать, и многие просто не могут устоять перед тем, чтобы «причинить помощь» малышу. Он же такой беззащитный, а кругом столько опасностей! Так вот, не надо этого делать, - настоятельно призывают в Бурприроднадзоре.

Место здорового птенца - рядом с его родителями. Кстати, они скорее всего находятся рядом и наблюдают.

Попытки же подобрать и выкормить птенца дома, как правило, заканчиваются гибелью малышей.

- Растить кроху — это адский труд. С момента, как вы принесёте птичьего ребёнка к себе домой, ваша жизнь поменяется кардинально — вам придётся вставать на рассвете, а ложиться на закате, и кормить своего подопечного каждые полчаса (а самых маленьких — каждые 15 минут). Причём кормить не «чем бог подал», а покупать ему дорогостоящих насекомых или кормовых грызунов, которых птенец будет истреблять с космической скоростью. Вариант «хлеб с молоком» приведёт к тому, что вы вырастите инвалида, если вообще вырастите, - предупреждают в Бурприроднадзоре.

Дальнейшая участь таких птенцов, как правило, печальна. Милые малыши вырастают в нормальную птицу, которая хочет летать, шуметь, а в случае с врановыми — ещё и безудержно шкодить. Наигравшись с птенцом, люди думают, куда бы его деть. Большинство решают выпустить на природу «дикую» птицу, однако живший с человек птенец не умеет добывать корм, не боится людей и не умеет общаться с сородичами. Оказавшись в природе без должной подготовки, такие птицы быстро гибнут.

Некоторые птицы остаются жить в неволе у нашедших или пристраиваются. В большинстве случаев они обречены на пожизненное существование в клетках, зачастую со скудным рационом и отсутствием общения с сородичами.

- Очень небольшое количество людей действительно готовы жертвовать своё время, деньги и место в доме, чтобы жизнь птицы была по-настоящему комфортной. Относитесь ли вы к таким людям? – призывают задуматься специалисты.

Если вы обнаружили здорового птенца-слётка, лучшим выходом для всех участников события будет не трогать малыша. Максимум — отнесите его в ближайшие кусты, если птенец сидит прямо на дороге. Если вы уже забрали слётка домой, верните его на прежнее место в течение суток, постарайтесь проконтролировать, что родители нашли его и кормят. Однако имейте в виду, что взрослые птицы боятся человека и не подлетят к птенцу, если вы стоите рядом. Отойдите подальше и наблюдайте издали.

В Бурприроднадзоре призывают не переживать, если птенец погибнет.

- Да, он может погибнуть. Его действительно может поймать кошка или задавить машина. Это всё те же законы выживания, только с поправкой на городскую среду. Это не значит, что всех найденных в городе птенцов нужно непременно спасать! Птички не глупые, и городские риски с лихвой компенсируются всякими плюшками типа легкодоступной жратвы и удобных укрытий. Риски везде примерно одинаковы, в городе может убить собака, за городом — ястреб, разница только в том, что охоту ястреба вы скорее всего не увидите, - подчёркивают в Бурприроднадзоре.

В завершение специалисты отметили, что забирая птенца из естественной среды обитания, человек не только наносит ущерб живой природе, но и нарушает закон, что может привести к административной или, в некоторых случаях, уголовной ответственности.
птицы

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