Победителей определили в 4 лигах
В Бурятии 3 и 7 июня состоялись награждения чемпионата республики по мини-футболу в «Золотой», «Серебряной», «Бронзовой» и «40+» лигах.
По информации любительской футбольной лиги РБ, в «Лиге 40+» места распределились следующим образом:
Первое место – «Дорожник-В»
Второе место – «Фианит-В»
Третье место – «Согласие-В»
Лучший вратарь - Смирнов Дмитрий («Фианит-В»)
Лучший защитник - Золотарёв Владимир («Дорожник-В»)
Лучший игрок - Кидаев Сергей («Согласие-В»)
В «Бронзовой лиге»:
Первое место – «Тимлюй-Цемент» (Кабанский район)
Второе место – «Кедр» (Бичурский район)
Третье место – «Постер» (Улан-Удэ)
Лучший игрок - Тимофеев Николай («Кедр»)
В «Серебряной лиге»:
Первое место – «ВСГУТУ-М»
Второе место – «Вымпел»
Третье место – «Загустай Сити»
Лучший игрок - Гуруев Дандар («ВСГУТУ-М»)
В «Золотой лиге»:
Первое место – СК «Олимп»
Второе место – «ВТБ»
Третье место – «Улан-Удэ Сити»
Лучший вратарь - Цыжибон Александр («ВТБ»)
Лучший защитник - Дашиев Булат («Улан-Удэ Сити»)
Лучший игрок - Широнов Максим (СК «Олимп»)
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
Общество, Фото:
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