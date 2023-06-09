В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу

Победителей определили в 4 лигах



В Бурятии 3 и 7 июня состоялись награждения чемпионата республики по мини-футболу в «Золотой», «Серебряной», «Бронзовой» и «40+» лигах.



По информации любительской футбольной лиги РБ, в «Лиге 40+» места распределились следующим образом:

Первое место – «Дорожник-В»

Второе место – «Фианит-В»

Третье место – «Согласие-В»



Лучший вратарь - Смирнов Дмитрий («Фианит-В»)

Лучший защитник - Золотарёв Владимир («Дорожник-В»)

Лучший игрок - Кидаев Сергей («Согласие-В»)



В «Бронзовой лиге»:

Первое место – «Тимлюй-Цемент» (Кабанский район)

Второе место – «Кедр» (Бичурский район)

Третье место – «Постер» (Улан-Удэ)



Лучший игрок - Тимофеев Николай («Кедр»)



В «Серебряной лиге»:

Первое место – «ВСГУТУ-М»

Второе место – «Вымпел»

Третье место – «Загустай Сити»



Лучший игрок - Гуруев Дандар («ВСГУТУ-М»)



В «Золотой лиге»:

Первое место – СК «Олимп»

Второе место – «ВТБ»

Третье место – «Улан-Удэ Сити»



Лучший вратарь - Цыжибон Александр («ВТБ»)

Лучший защитник - Дашиев Булат («Улан-Удэ Сити»)

Лучший игрок - Широнов Максим (СК «Олимп»)





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