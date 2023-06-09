Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону









В начале каждого лета коллектив «Заповедного Подлеморья» выезжает на субботник в местности Монахово и бухту Сорожья. Именно в этих местах происходит туристический ажиотаж в тёплое время года.Традиционно покрашены все пикниковые столы на кемпинговых площадках и автомобильной парковке, установлены таганы, отремонтированы лавки вокруг костровищ и ограждения. Убран мусор с прилегающей территории и на смотровой площадке. В начале тропы «В бухту Змеиная» установлены противопожарные аншлаги.- Офисные работники хорошенько размялись и зарядились на весь предстоящий сезон. «Заповедное Подлеморье» к встрече гостей-туристов готово! – отметили в пресс-службе учреждения.