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Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону

Заповедные места в Бурятии подготовили к турсезону
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
«Заповедное Подлеморье» ждёт гостей-туристов

В начале каждого лета коллектив «Заповедного Подлеморья» выезжает на субботник в местности Монахово и бухту Сорожья. Именно в этих местах происходит туристический ажиотаж в тёплое время года.


Традиционно покрашены все пикниковые столы на кемпинговых площадках и автомобильной парковке, установлены таганы, отремонтированы лавки вокруг костровищ и ограждения. Убран мусор с прилегающей территории и на смотровой площадке. В начале тропы «В бухту Змеиная» установлены противопожарные аншлаги.

- Офисные работники хорошенько размялись и зарядились на весь предстоящий сезон. «Заповедное Подлеморье» к встрече гостей-туристов готово! – отметили в пресс-службе учреждения. 

туризм

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