В июне их запланировано четыре
В июне в Селенгинском районе Бурятии пройдут массовые проверки водителей, сообщает «Селенга-инфо».
Первые усиленные наряды ДПС будут работать уже сегодня, 9 июня. Следующие проверки запланированы на 16, 23 и 30 июня. Полицейские будут патрулировать улицы с 18:00 до 21:00.
- Наряды ДПС проверят транспортные средства на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также участников дорожного движения, нарушивших правила пользования ремнями безопасности, - говорится в сообщении.
В Селенгинском районе Бурятии проведут массовые проверки водителей
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