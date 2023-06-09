В Селенгинском районе Бурятии проведут массовые проверки водителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В июне их запланировано четыре



В июне в Селенгинском районе Бурятии пройдут массовые проверки водителей, сообщает «Селенга-инфо».



Первые усиленные наряды ДПС будут работать уже сегодня, 9 июня. Следующие проверки запланированы на 16, 23 и 30 июня. Полицейские будут патрулировать улицы с 18:00 до 21:00.



- Наряды ДПС проверят транспортные средства на выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также участников дорожного движения, нарушивших правила пользования ремнями безопасности, - говорится в сообщении.

