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Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей

Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Празднование объединят с районным Сурхарбаном

11 июня в Бурятии состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию образования Кяхтинского района республики. Празднование пройдёт в местности Шитиловка.

В рамках юбилейных торжеств проведут праздничное шествие городских и сельских поселений, церемонию открытия и праздничный концерт. Также будут открыты выставка-презентация достижений экономики и культуры района, выставки-продажи. Будут организованы фестиваль национальных культур, народные забавы, детский арт-праздник, конкурсы дизайнеров-модельеров, эстрадной песни и исполнителей народных песен.

Кроме этого, юбилей объединят с районным спортивно-культурным праздником «Сурхарбан». Завершится программа церемонией закрытия, награждением и концертом национального театра песни и танца «Байкал».

Возрастное ограничение: 6+.
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