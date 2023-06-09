Кяхтинский район Бурятии отпразднует столетний юбилей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Празднование объединят с районным Сурхарбаном



11 июня в Бурятии состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию образования Кяхтинского района республики. Празднование пройдёт в местности Шитиловка.



В рамках юбилейных торжеств проведут праздничное шествие городских и сельских поселений, церемонию открытия и праздничный концерт. Также будут открыты выставка-презентация достижений экономики и культуры района, выставки-продажи. Будут организованы фестиваль национальных культур, народные забавы, детский арт-праздник, конкурсы дизайнеров-модельеров, эстрадной песни и исполнителей народных песен.



Кроме этого, юбилей объединят с районным спортивно-культурным праздником «Сурхарбан». Завершится программа церемонией закрытия, награждением и концертом национального театра песни и танца «Байкал».



Возрастное ограничение: 6+.

