В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его посвятят ламе Эгитуйского дацана



11 июня в Еравнинском районе Бурятии пройдёт турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», посвящённый Эрдэни Соржо-ламе Эгитуйского дацана. Соревнования проведут в селе Гонда.



К участию в турнире допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Участвовать будут юноши в весовых категориях: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг, а также мужчины в весовых категориях: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг.



Начало соревнований в 15:00, сообщает администрация МО «Еравнинский район».



Возрастное ограничение: 6+.

