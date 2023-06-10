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В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе

В районе Бурятии проведут турнир по национальной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его посвятят ламе Эгитуйского дацана

11 июня в Еравнинском районе Бурятии пройдёт турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», посвящённый Эрдэни Соржо-ламе Эгитуйского дацана. Соревнования проведут в селе Гонда.

К участию в турнире допускаются все желающие, прошедшие медицинский осмотр. Участвовать будут юноши в весовых категориях: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг, а также мужчины в весовых категориях: до 63 кг, 75 кг, свыше 75 кг.

Начало соревнований в 15:00, сообщает администрация МО «Еравнинский район».

Возрастное ограничение: 6+.
национальная борьба Бурятия Еравнинский район спорт дацан

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