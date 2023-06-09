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В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»

В Бурятии отпразднуют «Байкальский Сабантуй»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в Селенгинском районе

В Бурятии пройдёт XVI татарский культурно-спортивный праздник «Байкальский Сабантуй - 2023». Мероприятие состоится 24 июня на берегу озера Щучье, на базе «Смена».

В программе праздника проведут спортивные состязания: национальная татарская борьба «Куреш», турнир гиревиков «Батыр» и «Кызлар-Батырлар», силовое состязание «Перетягивание каната», армрестлинг. Также запланированы творческие конкурсы, выступление коллективов районов Бурятии, торговая площадка «Татар-базар», «Дуслык урамы» – презентация татарского подворья, туристических возможностей и т.д.

Участники могут подать заявку до 12 июня на электронную почту администрации Селенгинского района: [email protected]. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Возрастное ограничение: 0+.
Сабантуй Бурятия Селенгинский район Праздники татары

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