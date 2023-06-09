В том числе песню исполнит участник СВО
12 июня на главной площади Улан-Удэ состоится концерт в честь Дня России.
С праздником зрителей поздравят творческие коллективы Бурятии. Также по традиции, в этот день 14-летние школьники, отличившиеся в учёбе, спорте, общественной и волонтёрской работе, торжество получат свои первые паспорта.
В праздником концерте выступят популярные исполнители: Чингис Раднаев, Валико Гаспарян, Тимур Болотов, Евгения Рейзвих, Елена Шашина и мужская группа театра «Забава», группы «Лэйкерс», «Третий регион» и др. Участник специальной военной операции Андрей Казаченко исполнит песню «Живи, Россия моя!». Прозвучит премьера авторской композиции «Посвящение Алдару Цыденжапову» незрячего музыканта Алексея Асхадуллина.
Концерт под открытым небом «Я – Россия» состоится 12 июня на площади Советов. Начало в 16 часов.
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Справка:
День России - государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней, в частности, было прописано, что на всей территории страны устанавливается верховенство Конституции России и её законов. Так что эту дату можно считать точкой отсчёта новейшей истории государства.
В День России на главной площади Улан-Удэ устроят концерт
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