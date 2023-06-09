Труппа покажет три спектакля
Александринский театр впервые приезжает в Бурятию. Гастроли пройдут с 27 июня по 30 июня в Бурятском и Русском драматических театрах.
- Александринский театр приезжает в Бурятию впервые за всю свою историю, а ведь в этом году наша труппа завершает уже 267-й сезон. Выбор Улан-Удэ не случаен: в регионе сложилась сильная, самобытная театральная культура и наши коллеги активно участвуют в деятельности ассоциации национальных театров России. Для знакомства с бурятскими зрителями мы выбрали три очень разных спектакля. Откроет гастроли спектакль «Демагог» (18+), который создан молодыми авторами – драматургом Кириллом Фокиным и режиссёром Хуго Эрикссеном. Затем покажем мой спектакль «Женитьба» (12+). Этот спектакль имеет счастливую гастрольную судьбу и, надеюсь, будет интересен и в Улан-Удэ. Мастерство же старшего поколения труппы, корифеев Александринского театра представит народный артист России Сергей Паршин в моноспектакле «Охота жить!» (16+). Спектакли – главное содержание Дней Александринского театра в Улан-Удэ, но их показами мы не ограничимся. В программе мастер-классы и открытые разговоры с публикой и профессионалами театрального дела, - рассказал народный артист России, лауреат четырёх государственных премий России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
По информации Бурятского театра драмы, первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756 года. С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А.С. Пушкина. В 1990-е название «Александринский» вновь стало официальным.
В Бурятии впервые выступит Александринский театр
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