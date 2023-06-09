09 июня

08 июня

Популярное

В Бурятии впервые выступит Александринский театр

В Бурятии впервые выступит Александринский театр
Общество,  Фото:pixabay.com
Труппа покажет три спектакля

Александринский театр впервые приезжает в Бурятию. Гастроли пройдут с 27 июня по 30 июня в Бурятском и Русском драматических театрах.

- Александринский театр приезжает в Бурятию впервые за всю свою историю, а ведь в этом году наша труппа завершает уже 267-й сезон. Выбор Улан-Удэ не случаен: в регионе сложилась сильная, самобытная театральная культура и наши коллеги активно участвуют в деятельности ассоциации национальных театров России. Для знакомства с бурятскими зрителями мы выбрали три очень разных спектакля. Откроет гастроли спектакль «Демагог» (18+), который создан молодыми авторами – драматургом Кириллом Фокиным и режиссёром Хуго Эрикссеном. Затем покажем мой спектакль «Женитьба» (12+). Этот спектакль имеет счастливую гастрольную судьбу и, надеюсь, будет интересен и в Улан-Удэ. Мастерство же старшего поколения труппы, корифеев Александринского театра представит народный артист России Сергей Паршин в моноспектакле «Охота жить!» (16+). Спектакли – главное содержание Дней Александринского театра в Улан-Удэ, но их показами мы не ограничимся. В программе мастер-классы и открытые разговоры с публикой и профессионалами театрального дела, - рассказал народный артист России, лауреат четырёх государственных премий России, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

По информации Бурятского театра драмы, первый постоянный публичный театр в России был основан по указу императрицы Елизаветы Петровны 30 августа (10 сентября) 1756 года. С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было дано в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. C 1920 года стал именоваться «Государственный театр драмы», затем ему было присвоено имя А.С. Пушкина. В 1990-е название «Александринский» вновь стало официальным.
театр Бурятия спектакль гастроли

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
Общество, 09.06.2023
Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут
В Бурятии снова пробегут марафон «Чистый Байкал»
В Бурятии снова пробегут марафон «Чистый Байкал»
Общество, 09.06.2023
Соревнования и экомероприятия пройдут в Баргузинском районе
В Бурдраме «тушили» пожар
В Бурдраме «тушили» пожар
Общество, 09.06.2023
Согласно легенде, очаг возгорания находился на сцене
В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных соревнованиях
В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных соревнованиях
Общество, 09.06.2023
Также республика примет Байкальский молодёжный форум
В Прибайкалье впервые заметили редкую птицу
В Прибайкалье впервые заметили редкую птицу
Общество, 09.06.2023
Камышницу обнаружили на одном из прибрежных озёр Малого моря
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Фигуристка из Бурятии стала призёром межрегиональных соревнований
Общество, 09.06.2023
Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
На большей части Забайкалья разрешили заходить в леса
Общество, 09.06.2023
В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
На Ольхоне появились знаки «Байкал без мусора»
Общество, 09.06.2023
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
В посёлке Бурятии построят очистные сооружения
Общество, 09.06.2023
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал
В Бурятии тряхнуло ещё один район
В Бурятии тряхнуло ещё один район
Общество, 09.06.2023
Второе за день землетрясение произошло в Тунке
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
В Бурятии наградили чемпионов по мини-футболу
Общество, 09.06.2023
Победителей определили в 4 лигах
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Борец из Бурятии победил на чемпионате России
Общество, 09.06.2023
За награды боролись мастера ковра
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии
Общество, 09.06.2023
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^