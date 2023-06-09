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Стало известно, сколько улан-удэнцев сильно стрессуют на работе

Стало известно, сколько улан-удэнцев сильно стрессуют на работе
Общество,  Фото:pixabay.com
Переживать и нервничать приходится большинству горожан, но в разной степени

Каждый третий житель бурятской столицы постоянно стрессует на работе. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, который проходил с 30 мая по 7 июня.

Оказалось, что только 7% наших земляков не переживают и не нервничают во время трудового процесса, а 9% испытывают стресс, но не сильный. Ещё 11% назвали его уровень низким, 37% – средним.

- Высоким его считают 20% опрошенных, очень высоким – 13%. По шкале от 0 до 5 уровень стресса среднестатистического работающего составляет 3,5 балла, – подчеркнули в «SuperJob».

Те, кто любит своё дело, оценили свои волнения на 2,4 балла, на нелюбимой работе этот показатель составляет 3,7 балла. Мужчины испытывают тревогу практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1-0,2 балла).

работа стрессоустойчивость

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