В Улан-Удэ открылась выставка картин, посвящённая городу

Общество, Фото: минкультуры Бурятии

В экспозиции представлены городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты



В музее истории города открылась выставка картин «Любовь моя - Улан-Удэ». На выставке представлены лучшие этюды и зарисовки, отобранные из большого количества работ, выполненных за время работы пленэра с 25 мая по 5 июня.



В работах известных мастеров и начинающих художников запечатлены городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты, а также укромные уголки нашего родного города. В дни празднования юбилея республики более 150 участников пленэра (школьники, студенты, преподаватели) под руководством опытных художников в течение 12 дней рисовали город.



- На выставке можно увидеть не только памятники архитектуры и главные достопримечательности нашего города: Гостиные ряды, театр оперы и балета, музейные комплексы Этнографического музея народов Забайкалья, Одигитриевский собор, площадь Революции, но и тихие улочки и аллеи знакомые многим жителям города. Лучшие работы будут опубликованы на 40 страницах каталога, изданного к этой знаменательной дате, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Пленэры в Улан-Удэ проводятся с 2018 года. В 2021 году пленэр был посвящен празднованию 355-летия города Улан-Удэ. Тогда в экспозицию вошли более 90 лучших этюдов и зарисовок пейзажей нашего города.



Пленэр вошёл в число мероприятий, посвящённых 100-летию образования Республики Бурятия.





Возрастное ограничение 6+

