Результаты экзамена станут известны к 23 июня
В России прошёл ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору — обществознанию. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии эту дисциплину выбрали 2 827 человек, а в день экзамена сдавать его пришли 2 364 выпускника.
- Единый государственный экзамен по обществознанию в основной срок 8 июня прошёл в штатном режиме. На участие в экзамене в этот день было зарегистрировано более 297 тысяч человек, из них более 292 тысяч — выпускники текущего года, - сообщается на сайте Рособрнадзора.
Для его проведения было задействовано более четырёх тысяч экзаменационных пунктов в России и за рубежом. Мониторинг хода экзаменов вели общественные наблюдатели и сотрудники ведомства.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.
Основной период ЕГЭ продолжат 13 июня экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору прошёл без сбоев
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Специалисты его уже чистят
Слесарь из «Водоканала» виртуозно сыграл на гитаре переделанную песню «КиШ»
Переживать и нервничать приходится большинству горожан, но в разной степени
В экспозиции представлены городские пейзажи, площади и театры, храмы и дацаны, улицы и проспекты
Результаты экзамена станут известны к 23 июня
О мега-помойке в Тунке рассказали на Первом канале
Ребёнок, получивший страшные травмы, провёл в больнице несколько недель
Они проведут для этого специальный молебен
Рейд прошёл в Октябрьском районе
Они будут тушить пожары в заповеднике
Просторное здание состоит из пяти корпусов, похожих на солнечные лучи
Оборудование передал главный санврач республики
За день они сдали пять литров крови и её компонентов
Его посмертно наградили орденом Мужества
В зонах отдыха вовсю оформляют клумбы