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ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору прошёл без сбоев

ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору прошёл без сбоев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Результаты экзамена станут известны к 23 июня

В России прошёл ЕГЭ по самому популярному предмету по выбору — обществознанию. Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии эту дисциплину выбрали 2 827 человек, а в день экзамена сдавать его пришли 2 364 выпускника.

- Единый государственный экзамен по обществознанию в основной срок 8 июня прошёл в штатном режиме. На участие в экзамене в этот день было зарегистрировано более 297 тысяч человек, из них более 292 тысяч — выпускники текущего года, - сообщается на сайте Рособрнадзора.

Для его проведения было задействовано более четырёх тысяч экзаменационных пунктов в России и за рубежом. Мониторинг хода экзаменов вели общественные наблюдатели и сотрудники ведомства.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ продолжат 13 июня экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

ЕГЭ

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