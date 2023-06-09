«Бочку накатил»: Юморист из Бурятии получил «ответку» на видео про горячую воду

Недавно популярный юморист из Бурятии Егор Гула спел про очередное отключение горячей воды в Улан-Удэ. Он сделал «кавер» на песню «Куклы колдуна» группы «Король и Шут», в котором есть следующие строчки:
Тёмный мрачный коридор,
Подхожу к плите в упор,
Ставлю на девятку я,
Чтоб разогреть воды.
Это неудобно, но
«Водоканалу» всё равно.
Каждым летом так бывает
В каждой из квартир
Нам надоело!
Я с кастрюлькою в час ночной
Ковшом себя поливаю тёплою водой.
Из-за чьих это всё идей,
Ведь город должен быть же для людей.
Небольшое видео разлетелось по местным пабликам и очень понравилось жителям бурятской столицы – большинству многодневный квест с тазиками и чайниками уже порядком надоел. Но мало кто обратил внимание, что Гула упомянул «Водоканал», хотя за подачу горячего водоснабжения в городе отвечает ТГК-14.
В МУП «Водоканал» несколько дней спустя отреагировали на эту запись. Как выяснилось, горожане постоянно звонят туда по поводу ГВС – в день поступает примерно по пять таких обращений. «Теперь ещё и песни об этом поют», – отметили на официальной странице предприятия во «ВКонтакте».
В «Водоканале» тоже решили покреативить. Андрей Смирнов, который работает слесарем на сетях водоснабжения, записал ответное видео. Он сам сочинил текст, который наложил уже на другой хит «КиШ» – «Лесник» и мастерски сыграл песню, аккомпанируя себе на гитаре.
Замученный и нервный, он выбился из сил,
На наш «Водоканал» вдруг он бочку накатил
«Ну где вода горячая?», – спросил у мужика,
А тот с ухмылкой доброй отправил в ТГК…
Будь умней, дружище, я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу!
Адрес той конторы, коль желаешь, подскажу,
Коль желаешь, подскажу,
Коль желаешь, подскажу!
Из года в год вопросы летят в «Водоканал»:
«Куда поток горячий из крана вдруг пропал?»
Запомните, ребята, уже наверняка:
Горячая вода – это работа ТГК!»
Будь умней, дружище, я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу! Хэй!
Холодненькой водицы я тебе всегда налью,
Я тебе всегда налью,
Я тебе всегда налью!
Егор уже извинился перед «Водоканалом» за свою ошибку и отметил, что песня – «огонь». А ему на это посоветовали спеть уже про ТГК-14.
В понедельник, 5 июня, в столице Бурятии опять отключили горячее водоснабжение. Благо цивилизации должны вернуть к концу рабочей недели, то есть 9-го числа.
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир на пять дней исчезло и ГВС. Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.
К 15 мая подачу воды пообещали возобновить, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать намного дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.
В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:
микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир на пять дней исчезло и ГВС. Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.
К 15 мая подачу воды пообещали возобновить, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать намного дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.
В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:
микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа