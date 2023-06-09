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«Бочку накатил»: Юморист из Бурятии получил «ответку» на видео про горячую воду

«Бочку накатил»: Юморист из Бурятии получил «ответку» на видео про горячую воду
Общество, 
Слесарь из «Водоканала» виртуозно сыграл на гитаре переделанную песню «КиШ»

Недавно популярный юморист из Бурятии Егор Гула спел про очередное отключение горячей воды в Улан-Удэ. Он сделал «кавер» на песню «Куклы колдуна» группы «Король и Шут», в котором есть следующие строчки:

Тёмный мрачный коридор,
Подхожу к плите в упор,
Ставлю на девятку я,
Чтоб разогреть воды.
Это неудобно, но
«Водоканалу» всё равно.
Каждым летом так бывает
В каждой из квартир
Нам надоело!
Я с кастрюлькою в час ночной
Ковшом себя поливаю тёплою водой.
Из-за чьих это всё идей,
Ведь город должен быть же для людей.



Небольшое видео разлетелось по местным пабликам и очень понравилось жителям бурятской столицы – большинству многодневный квест с тазиками и чайниками уже порядком надоел. Но мало кто обратил внимание, что Гула упомянул «Водоканал», хотя за подачу горячего водоснабжения в городе отвечает ТГК-14. 

В МУП «Водоканал» несколько дней спустя отреагировали на эту запись. Как выяснилось, горожане постоянно звонят туда по поводу ГВС – в день поступает примерно по пять таких обращений. «Теперь ещё и песни об этом поют», – отметили на официальной странице предприятия во «ВКонтакте».

В «Водоканале» тоже решили покреативить. Андрей Смирнов, который работает слесарем на сетях водоснабжения, записал ответное видео. Он сам сочинил текст, который наложил уже на другой хит «КиШ» – «Лесник» и мастерски сыграл песню, аккомпанируя себе на гитаре.

Замученный и нервный, он выбился из сил,
На наш «Водоканал» вдруг он бочку накатил
«Ну где вода горячая?», – спросил у мужика,
А тот с ухмылкой доброй отправил в ТГК…

Будь умней, дружище, я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу!
Адрес той конторы, коль желаешь, подскажу,
Коль желаешь, подскажу,
Коль желаешь, подскажу!

Из года в год вопросы летят в «Водоканал»:
«Куда поток горячий из крана вдруг пропал?»
Запомните, ребята, уже наверняка:
Горячая вода – это работа ТГК!»

Будь умней, дружище, я ни в чём не откажу
Я ни в чём не откажу,
Я ни в чём не откажу! Хэй!
Холодненькой водицы я тебе всегда налью,
Я тебе всегда налью,
Я тебе всегда налью!



Егор уже извинился перед «Водоканалом» за свою ошибку и отметил, что песня – «огонь». А ему на это посоветовали спеть уже про ТГК-14.

В понедельник, 5 июня, в столице Бурятии опять отключили горячее водоснабжение. Благо цивилизации должны вернуть к концу рабочей недели, то есть 9-го числа.

Отопительный сезон в Улан-Удэ завершился сразу после майских праздников – к тому моменту среднесуточная температура воздуха за окном пять дней подряд превышала 8 градусов. Вместе с теплом из квартир на пять дней исчезло и ГВС. Сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность.

К 15 мая подачу воды  пообещали возобновить, однако жильцам некоторых многоэтажек пришлось ждать намного дольше. А в 246 многоквартирных домах в Советском и Железнодорожном районах ГВС не будет до 20 июля и 1 сентября соответственно. Причина – масштабная реконструкция третьей тепломагистрали.

В остальных МКД, которые грандиозный ремонт не затронул, следующее отключение запланировали в июле и сразу на 10 дней – с 10 по 19 число. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики:

микрорайон Заречный – с 17 по 30 июля
микрорайон Загорск – с 24 июля по 6 августа
сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – с 31 июля по 13 августа
Стеклозавод – с 7 по 20 августа
микрорайон Аэропорт – с 14 по 27 августа
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