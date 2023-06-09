В Бурятии назвали победителей литературного конкурса

Первое место занял студент ВСГИК



В Бурятии подведены итоги открытого литературного конкурса «Таёжная, озёрная, степная...», посвящённого столетию республики. Участники конкурса, а это учащиеся школ, колледжей, студенты вузов региона, в своих работах попытались передать свои чувства и мысли о прошлом, настоящем и будущем Бурятии, её природе и любимых местах. Были представлены работы самых разных жанров: рассказы, стихотворения, очерки, эссе и другое.



В начале недели участники были приглашены в Восточно-Сибирский институт культуры для объявления победителей и призёров. По итогам места распределились следующим образом:

1 место - Максим Румянцев (ВСГИК, г. Улан-Удэ);

2 место - Ксения С. (БРПК, г. Улан-Удэ), руководитель - Гомбоева С.Ж.;

2 место - Алексей М. (СОШ №9, г. Улан-Удэ), руководитель Гармаева Н.Ю.;

3 место - Ксения У. (БРПК, г. Улан-Удэ), руководитель - Гомбоева С.Ж.;

3 место - Номина Ж. (Ульдургинская СОШ им. Ц. Номтоева, Еравнинский район, с. Ульдурга), руководитель - Будацыренова Ц.Ц.;

3 место - Матвей Едрихинский (БГСХА, г.Улан-Удэ), руководитель - Чимитова И.З.



Всем победителям были вручены дипломы и подарочные карты. Для остальных участников состязания были подготовлены специальные сертификаты, сообщает пресс-служба ВСГИК.

