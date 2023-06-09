В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных соревнованиях

Также республика примет Байкальский молодёжный форум
О спортивных и молодёжных событиях, которые пройдут в ближайшие дни в Бурятии, рассказали в министерстве спорта и молодёжной политики республики.
Спустя пять лет возвращается Байкальский молодёжный форум (6+). 200 активных и талантливых представителей молодёжи со всей страны, Монголии, Китая, Эквадора, Конго, Белоруссии, Йемена с 12 по 15 июня смогут учиться у федеральных спикеров на берегу Байкала.
Кубок четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Попова по плаванию (0+) разыграют в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Соревнование пройдёт в два дня – 16 и 17 июня. Открытие состоится в первый день соревнований в 10:10.
Турнир по футболу «Памяти Зоригто Будаева» среди ветеранских команд (0+) состоится 11 июня на центральном стадионе. Он соберёт фанатов и любителей данного вида спорта.
17 июня всемирный день велосипедиста доберётся и до Республики Бурятия. В центре Улан-Удэ, на центральном стадионе пройдут кольцевые гонки на велосипедах (0+), в которых принять участие сможет каждый независимо от возраста и уровня подготовки.
Целых два спортивных события ждут легкоатлетов. Одно из них - «Мемориал легкоатлетов Республики Бурятия» (0+). Турнир пройдёт на Центральном стадионе 16 и 17 июня. Начало соревнований в 16:00. Следующий старт включает в себя: бег на 60 метров, прыжки в длину с места и толкание ядра – республиканская летняя спартакиада по спорту слепых (0+). Она состоится 18 июня в 13:00.
Не менее насыщенная спортивная программа и в районах Республики Бурятия. 12 июня республиканский ежегодный традиционный бег памяти Юрия Климова в Селенгинске Кабанского района ждёт любителей лёгкой атлетики и здорового образа жизни на часовой забег (0+). Открытие в 18:30, старт в 19:00.
Футбольные соревнования ждёт и Кижингинский район. Здесь 15 и 16 июня пройдёт республиканский турнир по мини-футболу на призы Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева (0+). Начало в 10:00.
В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных соревнованиях
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