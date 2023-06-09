В Бурятии рассказали о предстоящих спортивных соревнованиях

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«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии Общество, История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале