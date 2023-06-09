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Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие населения

Бурятские шаманы помолятся за гармонию и благополучие населения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они проведут для этого специальный молебен

В ближайшее воскресенье, 11 июня, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» («Тринадцать северных ноёнов»), направленный гармонию и благополучие населения. Он начнётся в 11 часов утра.

Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. «Культ 13-ти северных нойонов является одним из основных в бурятском шаманизме», – пояснили в «Тэнгэри».

Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине.
 

Возрастное ограничение – 12+


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