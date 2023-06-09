Лесной спецназ Бурятии перебросили в Ханты-Мансийский автономный округ

50 специалистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов из Бурятии, которые ранее отправились на тушение лесных пожаров в Свердловскую область, перенаправлены в Ханты-Мансийский автономный округ.
- Обстановка с лесными пожарами в Свердловской области стабилизировалась из-за осадков. Однако на территории Ханты-Мансийского автономного округа ситуация с пожарами ухудшилась, поэтому группировка была перенаправлена в ХМАО, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
Как сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас специалисты находятся в селе Угут Сургутского района.
- Мы будем тушить пожары на территории заповедника «Юганский». Вертолётом на пожар уже перебросили 12 специалистов Хоринского авиаотделения, - сообщил старший инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедшие сутки проводились работы по тушению 16 пожаров на площади более 5 тысяч га. В Кондинском муниципальном районе округа введён режим чрезвычайной ситуации.