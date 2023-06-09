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Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от жирной еды и газировки

Жителям Бурятии в жару посоветовали отказаться от жирной еды и газировки
Общество,  Фото:pixabay.com
В Роспотребнадзоре рассказали, как спастись от сильного зноя

К концу недели Бурятию накроет сильная жара. В некоторых районах обещают +35 градусов. В республиканском управлении Роспотребнадзора раскрыли секреты правильного питания в такую погоду и рассказали, как избежать перегрева.

Специалисты советуют реже выходить на улицу и до минимума свести физические нагрузки. Чаще проветривайте помещения – приоткройте форточки и окна и по возможности включите вентиляторы. Выбирайте лёгкую светлую одежду из натуральных тканей.

- Желательно, чтобы ворот был не тугим. Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки, – отмечают в Роспотребнадзоре.

От жирной пищи в жару лучше отказаться. Нужно есть как можно меньше копчёных и жареных блюд и мяса, заменив его рыбой или морепродуктами. Пейте больше жидкости  – до полутора литров в сутки, чтобы избежать обезвоживания. Подойдут чай, минеральная вода, морсы, витаминизированные и кисломолочные напитки (последние – с низким содержанием жира), а также отвары из сухофруктов. Правда, людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы здесь следует быть осторожнее.

- Необходимо избегать употребления газированных и напитков повышенным содержанием сахара, энергетиков и алкоголя, – рекомендуют в ведомстве.

Для поддержания иммунитета не стоит забывать о фруктах и овощах. Есть если возможность, примите в течение дня прохладный душ. Поездки на общественном транспорте планируйте в утреннее или вечернее время. 
жара Роспотребнадзор еда

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