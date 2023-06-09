В Бурятии определили финалистов конкурса «Минии хугжэм»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В очный этап прошли 15 конкурсантов



6 июня в Бурятии завершился первый (заочный) этап третьего республиканского конкурса среди учителей музыки и музыкальных руководителей «Минии хугжэм» имени Анатолия Андреева. По результатам во второй (очный) тур прошло 15 конкурсантов: 9 музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений и 6 учителей музыки средних школ из Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Тункинского районов и города Улан-Удэ.



Для участников конкурса была организована стажировочная площадка, с целью оказания научно-методического сопровождения при подготовке участников конкурса к очному туру.



Преподавателями педагогического института Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова и Бурятского республиканского института образовательной политики были проведены мастер-классы: «Основы проведения культурно-просветительской лекции», «Основы публичного выступления», «Современный урок музыки», «Репетиционная работа с хоровым коллективом» и мастер-классы от победителей предыдущих конкурсов «Минии хугжэм».



Второй очный тур пройдёт с 18 по 20 октября этого года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.



