В очный этап прошли 15 конкурсантов
6 июня в Бурятии завершился первый (заочный) этап третьего республиканского конкурса среди учителей музыки и музыкальных руководителей «Минии хугжэм» имени Анатолия Андреева. По результатам во второй (очный) тур прошло 15 конкурсантов: 9 музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений и 6 учителей музыки средних школ из Бичурского, Заиграевского, Иволгинского, Курумканского, Окинского, Прибайкальского, Тункинского районов и города Улан-Удэ.
Для участников конкурса была организована стажировочная площадка, с целью оказания научно-методического сопровождения при подготовке участников конкурса к очному туру.
Преподавателями педагогического института Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова и Бурятского республиканского института образовательной политики были проведены мастер-классы: «Основы проведения культурно-просветительской лекции», «Основы публичного выступления», «Современный урок музыки», «Репетиционная работа с хоровым коллективом» и мастер-классы от победителей предыдущих конкурсов «Минии хугжэм».
Второй очный тур пройдёт с 18 по 20 октября этого года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.
В Бурятии определили финалистов конкурса «Минии хугжэм»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут
Первое место занял студент ВСГИК
Соревнования и экомероприятия пройдут в Баргузинском районе
В очный этап прошли 15 конкурсантов
Согласно легенде, очаг возгорания находился на сцене
Также республика примет Байкальский молодёжный форум
Камышницу обнаружили на одном из прибрежных озёр Малого моря
Юная спортсменка стала второй в Краснодарском крае
В большинстве районов завершился срок ограничения на пребывание в лесах
Всего в текущем году в Прибайкальском нацпарке будет установлено 50 знаков
Они обеспечат очистку стоков, попадающих в Байкал
Второе за день землетрясение произошло в Тунке
Победителей определили в 4 лигах
За награды боролись мастера ковра
История молодого чабана Василия Балданова необычна. Когда большинство земляков уезжают из деревни, он вернулся, разводит овец и планирует в будущем создать ассоциацию фермеров. О том, какой он, современный чабан, о чём мечтает и как живёт – в нашем материале