В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут



В селе Сужа Иволгинского района Бурятии приступили к укладке асфальта. По улицам Удачная и Мирная подрядчик приступил к укладке асфальтобетонной смеси. Строители укрепили основание дороги, выровняли уровень профиля, продолжаются работы по устройству тротуаров.



В этом году по улицам Удачная и Мирная появится не только новый асфальт, но и опоры освещения, тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки и разметка. По улице Карьер ремонт дорожного полотна планируют закончить в следующем году.



- Терпеливо мы ждали 5 лет. И вот, наша мечта сбылась, - рассказывает Ханда Цырендоржиева, житель села Сужа.



- Здесь невозможно было проехать. После каждого дождя как обычно везде у нас слякоть, грязь, кочки, - поделился Павел Раднаев, житель села Сужа.



После приведения в нормативное состояние автомобильных дорог администрацией Иволгинского района будет прорабатываться вопрос по запуску межмуниципального маршрута для транспортной доступности для местного населения.



- Здесь достаточно большой район, который не обеспечен на сегодняшний день транспортным обслуживанием. Жителям приходится выходить на федеральную дорогу, ожидать там посадки, - отметил Владимир Дашиев, замглавы администрации Иволгинского района.



- В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направляется 5,5 млрд рублей. В этом году реализуются более 60 объектов, в том числе в Иволгинском районе, - прокомментировала Марина Кочерина, зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Работы в Иволгинском районе идут с опережением графика, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



