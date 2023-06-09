Также здесь планируют запустить межмуниципальный маршрут
В селе Сужа Иволгинского района Бурятии приступили к укладке асфальта. По улицам Удачная и Мирная подрядчик приступил к укладке асфальтобетонной смеси. Строители укрепили основание дороги, выровняли уровень профиля, продолжаются работы по устройству тротуаров.
В этом году по улицам Удачная и Мирная появится не только новый асфальт, но и опоры освещения, тротуары, пешеходные переходы, дорожные знаки и разметка. По улице Карьер ремонт дорожного полотна планируют закончить в следующем году.
- Терпеливо мы ждали 5 лет. И вот, наша мечта сбылась, - рассказывает Ханда Цырендоржиева, житель села Сужа.
- Здесь невозможно было проехать. После каждого дождя как обычно везде у нас слякоть, грязь, кочки, - поделился Павел Раднаев, житель села Сужа.
После приведения в нормативное состояние автомобильных дорог администрацией Иволгинского района будет прорабатываться вопрос по запуску межмуниципального маршрута для транспортной доступности для местного населения.
- Здесь достаточно большой район, который не обеспечен на сегодняшний день транспортным обслуживанием. Жителям приходится выходить на федеральную дорогу, ожидать там посадки, - отметил Владимир Дашиев, замглавы администрации Иволгинского района.
- В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году направляется 5,5 млрд рублей. В этом году реализуются более 60 объектов, в том числе в Иволгинском районе, - прокомментировала Марина Кочерина, зампредседателя комитета по развитию дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Работы в Иволгинском районе идут с опережением графика, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В пригороде Улан-Удэ приступили к укладке асфальта
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