Жители улуса в Бурятии высадили саженцы на детской площадке

За озеленение взялись активисты ТОСа
Жители улуса Кусоты в Мухоршибирском районе Бурятии занялись озеленением. Активисты ТОС «Байса» высадили 15 саженцев деревьев. Среди них были берёзы, черёмухи и осины.
Их кусотинцы высадили на детской площадке, сообщили в администрации Мухоршибирского района.
- Большое спасибо Тюменцеву Петру Николаевичу, работнику лесхоза, за предоставленные саженцы, - благодарят кусотнцы.
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