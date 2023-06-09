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Жители улуса в Бурятии высадили саженцы на детской площадке

Жители улуса в Бурятии высадили саженцы на детской площадке
Общество,  Фото: Администрация МО "Мухоршибирский район"
За озеленение взялись активисты ТОСа

Жители улуса Кусоты в Мухоршибирском районе Бурятии занялись озеленением. Активисты ТОС «Байса» высадили 15 саженцев деревьев. Среди них были берёзы, черёмухи и осины.

Их кусотинцы высадили на детской площадке, сообщили в администрации Мухоршибирского района.

- Большое спасибо Тюменцеву Петру Николаевичу, работнику лесхоза, за предоставленные саженцы, - благодарят кусотнцы.


озеленение ТОС

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