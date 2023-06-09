В парках Улан-Удэ начали высаживать цветы

В столице Бурятии приступили к оформлению цветочных клумб в популярных зонах отдыха. Сейчас работы ведутся в парке имени Орешкова, сообщили накануне в пресс-службе городской администрации.
На очереди – парки «Юбилейный», «Молодёжный», «Кристальный», имени Жанаева, горсад и сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Всего там высадят более 33 тысяч цветов на общей площади в 2900 квадратных метров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Улан-Удэ украсят 3 с лишним тысячи саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. В городе также появятся цветы на площади более восьми тысяч кв. метров. Газоны обустроят на 10 тысячах «квадратов».
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Улан-Удэ украсят 3 с лишним тысячи саженцев яблони, калины, клёна Гиннала, смородины двуиглой, дёрена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, берёзы, серебристого тополя и боярышника. В городе также появятся цветы на площади более восьми тысяч кв. метров. Газоны обустроят на 10 тысячах «квадратов».