В Улан-Удэ отметили 85-летие Железнодорожного района









Предприятиям, детским садам и школам вручали почётные грамоты Народного Хурала и администрации главы и правительства Бурятии. Учителей, директоров и заслуженных работников награждали вице-спикер парламента Татьяна Мантатова и руководитель администрации главы и правительства республики Алдар Гулгенов.



От горсовета Улан-Удэ выступил председатель комитета по местному самоуправлению Дмитрий Турченюк. Он подарил Железнодорожному району картину с изображением всадников. Депутат описал её как «ассоциацию с администрацией города и депутатами горсовета, решающих проблемы улан-удэнцев».



- Я вас поздравляю от всего дружного коллектива Улан-Удэнского городского совета депутатов, от Чимита Валерьевича (Бальжинимаев, председатель горсовета – ред). Спасибо вам, всей вашей команде за улучшение и преображение района. Надеюсь, что мы вместе сделаем ещё лучше, чтобы наш родной Железнодорожный район процветал. С праздником, - пожелал Турченюк.



Руководители промышленных предприятий – ЛВРЗ, авиазавод, Приборостроительное объединение, Улан-Удэстальмост и РЖД также поздравили Железнодорожный район с юбилеем.



Далее началась концертная программа. Участники танцевали, пели песни и показывали творческие номера, радуя жителей Железнодорожного района на протяжении двух часов. Там же презентовали фильм, снятый в честь юбилея.





8 июня в Улан-Удэ отметили 85-летний юбилей Железнодорожного района. Основные мероприятия – торжественное собрание общественности, концерт и выставки – прошли в стенах КДЦ «Рассвет».Перед началом мероприятий в фойе центра работала выставка «Так начинался наш район». Экспонаты представили городские библиотеки, музеи ЛВРЗ и Улан-Удэнского авиационного завода.Состоялся концерт «С днём рождения, район» с участием предприятий Железнодорожного района.- За 85 лет пройден трудный и славный путь. Благодаря заводам и предприятиям район стал занимать особое место в развитие города и республики в целом. Мы по праву гордимся нашими земляками, которые добросовестно трудятся и своими успехами прославляют нашу родину. Особые слова благодарности выражаем нашим ветеранам! За профессионализм и преданность своему делу. Заложенные вами традиции сохраняются и преумножаются. Желаю нашему району процветания и успехов, с праздником, - поздравил жителей руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов.Железнодорожный район был награждён почётным знаком администрации Улан-Удэ. Награду вручал мэр города Игорь Шутенков.