В столице республики осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня в республике переменная облачность, без осадков. Утром местами туманы. Днём в горах юго-запада короткие грозовые дожди. Ветер переменный слабый, в дневные часы местами до 6-11 м/с. Температура днём +23,+28, местами +18,+23, местами по югу до +32.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.
В Улан-Удэ жара до +30
Общество, Фото:
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