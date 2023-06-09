В Улан-Удэ жара до +30

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республики осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 9 июня в республике переменная облачность, без осадков. Утром местами туманы. Днём в горах юго-запада короткие грозовые дожди. Ветер переменный слабый, в дневные часы местами до 6-11 м/с. Температура днём +23,+28, местами +18,+23, местами по югу до +32.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +28,+30.

