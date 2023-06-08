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Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными

Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа

По данным Бурятстата, общая площадь жилищного фонда в республике в конце декабря превысила 22 тысячи квадратных метров, в том числе 13 046,9 (или 59,3%) – в городах и посёлках городского типа (ПГТ) и 8 955 (40,7%) – в сельских населённых пунктах.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя региона, в среднем  составила 22,6 «квадрата». Для городского жителя этот показатель оценили в 22,7 кв. метра, для сельчанина –  в 22,5.

Большинство домов (97,3%) в Бурятии – частные. Их общая площадь – 20 тысяч 620 квадратов»: 12 060,6 тысяч квадратных метров (92,4%) – в городах и ПГТ и 8 560 (95,6%) – в сёлах.

Доля жилья со всеми удобствами – водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами – в конце 2022-го составляла 43,3 %. В городах и посёлках городского типа таких домов больше – 66,9%, в деревнях – всего 8,8%.
жилье Бурятстат

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