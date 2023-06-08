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Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка

Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Общество,  Фото:со страницы Татьяны Номоконовой
К конкурсу красоты и талантов участницы готовили целый месяц

Во Владивостоке, в Дальневосточном федеральном университете, прошёл VI межнациональный конкурс красоты и талантов «Мисс Азия ДВФУ – 2023». Главную корону конкурса завоевала этническая бурятка, студентка из Иркутской области, участница бурятского студенческого сообщества Татьяна Номоконова. Также ей досталось звание «Мисс фитнес».

В подарок девушка получила сертификат в ювелирный магазин, сертификат на покупку кроссовок и право обучения на водителя категории «Б».




Татьяна учится на втором курсе ДВФУ в Восточном институте – Школе региональных и международных исследований. Она увлекается танцами: свои таланты Татьяна продемонстрировала на сцене, выступив в составе творческого коллектива.

- В начале 2023 года поставила себе цель стать более уверенной и открытой, а конкурс «Мисс Азия» очень помог мне в этом. Также это отличная возможность познакомиться с новыми людьми и расширить круг общения, - рассказала победительница.

К конкурсу «Мисс Азия ДВФУ» участницы готовили целый месяц. В финале девушки выступили с творческими вокальными и танцевальными номерами, а также дефилировали в этнических костюмах и вечерних платьях.

Звания «Первой вице-мисс Азии-2023» и «Второй вице-мисс Азии-2023» завоевали студентки из Якутии Евгения Корнилова и Анастасия Атласова. Звание «Мисс дружба» завоевала студентка из Республики Тыва Оксана Ондар, титулом «Мисс зрительских симпатий» удостоена Ангелина Матенова из Эхирит-Булагатского района Иркутской области, «Мисс харизмой» стала студентка из Кемерово Софья Овчинникова. Алтана Банзарова из Ангарска стала победительницей номинации «Мисс национальный колорит», Онзагай Сарыглар из Республики Тыва завоевала титул «Мисс грации», Полина Захаренко из Красноярка стала обладательницей звания «Мисс Азия.RU».




Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году победу в этом конкурсе одержала Милена Сороковикова из Бурятии. Она и вручили нынешней красотке корону и ленту.

Уже шесть лет девушки из разных регионов сражаются за звание самой прекрасной и талантливой студентки Дальневосточного федерального университета.


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