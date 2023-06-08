Юбиляр – уроженец Кабанского района
В Бурятии 90 лет исполнилось уроженцу села Творогово Кабанского района Николаю Васильевичу Егорову. Юбиляр родился 5 июня 1933 года, сообщает администрация Кабанского района.
После призыва в армию в 1952 году Николаю Егорову пришлось участвовать в Корейской войне зенитчиком в истребительном авиационном корпусе. Здесь он прослужил до окончания конфликта, а затем до осени 1955 года служил на территории Китая. Несколько лет назад юбиляр был награждён памятной медаль «Ветеран войны в Корее 1950-1953 гг.».
Ветерана поздравили администрация МО «Кабанский район», районный совет ветеранов, администрация и совет ветеранов МО СП «Твороговское». Юбиляру пожелали крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
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