08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны

В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
Общество, 
Юбиляр – уроженец Кабанского района

В Бурятии 90 лет исполнилось уроженцу села Творогово Кабанского района Николаю Васильевичу Егорову. Юбиляр родился 5 июня 1933 года, сообщает администрация Кабанского района.

После призыва в армию в 1952 году Николаю Егорову пришлось участвовать в Корейской войне зенитчиком в истребительном авиационном корпусе. Здесь он прослужил до окончания конфликта, а затем до осени 1955 года служил на территории Китая. Несколько лет назад юбиляр был награждён памятной медаль «Ветеран войны в Корее 1950-1953 гг.».

Ветерана поздравили администрация МО «Кабанский район», районный совет ветеранов, администрация и совет ветеранов МО СП «Твороговское». Юбиляру пожелали крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
долгожитель ветеран Бурятия Кабанский район юбилей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 08.06.2023
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 08.06.2023
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
Общество, 08.06.2023
Юбиляр – уроженец Кабанского района
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
Общество, 08.06.2023
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
В Бурятии впервые состоялся фестиваль черемши
Общество, 08.06.2023
На него съехалось несколько сотен человек
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Экономист из Бурятии выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона рублей
Общество, 08.06.2023
Счастливица рассказала, что до сих пор находится под впечатлением
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
В выходные в Бурятии ожидается жара до +35
Общество, 08.06.2023
Также ожидается порывистый ветер
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Титул «Мисс Азия ДВФУ - 2023» завоевала бурятка
Общество, 08.06.2023
К конкурсу красоты и талантов участницы готовили целый месяц
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
В Бурятии непослушного осуждённого отправили за решётку
Общество, 08.06.2023
Мужчина не выходил на исправительные работы
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
Общество, 08.06.2023
Горожане решили продлить трёхдневный отдых за счёт отпуска и отгулов

Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Житель Бурятии создал для робота для военных и назвал его «Бультерьер»
Общество, 08.06.2023
Он придумал и сконструировал универсальный гусеничный беспилотник

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^