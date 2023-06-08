В турнире участвовали школьники республики
С 1 по 3 июня в Бурятии состоялся региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участниками стали городские и сельские команды пятиклассников школ республики.
В турнире приняли участие 17 команд. За победу боролись 144 юных спортсмена, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
По итогам состязаний победу праздновали:
Городские класс-команды
1 место - СОШ №4 г. Гусиноозёрск
2 место - СОШ №49 г. Улан-Удэ
3 место - Кяхтинская СОШ №3
Сельские класс-команды
1 место - Талецкая СОШ (Заиграевский район)
2 место - Кабанская СОШ (Кабанский район)
3 место - Усть-Киранская СОШ (Кяхтинский район)
В Бурятии провели «Президентские состязания»
Общество, Фото:
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