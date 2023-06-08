В Бурятии провели «Президентские состязания»

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

В турнире участвовали школьники республики



С 1 по 3 июня в Бурятии состоялся региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участниками стали городские и сельские команды пятиклассников школ республики.



В турнире приняли участие 17 команд. За победу боролись 144 юных спортсмена, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



По итогам состязаний победу праздновали:



Городские класс-команды

1 место - СОШ №4 г. Гусиноозёрск

2 место - СОШ №49 г. Улан-Удэ

3 место - Кяхтинская СОШ №3



Сельские класс-команды

1 место - Талецкая СОШ (Заиграевский район)

2 место - Кабанская СОШ (Кабанский район)

3 место - Усть-Киранская СОШ (Кяхтинский район)



