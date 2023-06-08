08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии провели «Президентские состязания»

В Бурятии провели «Президентские состязания»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
В турнире участвовали школьники республики

С 1 по 3 июня в Бурятии состоялся региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Участниками стали городские и сельские команды пятиклассников школ республики.

В турнире приняли участие 17 команд. За победу боролись 144 юных спортсмена, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

По итогам состязаний победу праздновали:

Городские класс-команды
1 место - СОШ №4 г. Гусиноозёрск
2 место - СОШ №49 г. Улан-Удэ
3 место - Кяхтинская СОШ №3

Сельские класс-команды
1 место - Талецкая СОШ (Заиграевский район)
2 место - Кабанская СОШ (Кабанский район)
3 место - Усть-Киранская СОШ (Кяхтинский район)

Бурятия президентские спортивные игры спорт школа дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите на госпраздниках будут стрелять из пушки
В Чите на госпраздниках будут стрелять из пушки
Общество, 08.06.2023
Первый полуденный выстрел забайкальцы услышат уже 12 июня
На юге Прибайкалья стартовал летний туристический сезон
На юге Прибайкалья стартовал летний туристический сезон
Общество, 08.06.2023
В Иркутской области провели фестиваль ухи и квест
В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»
В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»
Общество, 08.06.2023
Названы победители регионального этапа всероссийских соревнований
Илон Маск раскрыл свой интерес к истории Монголии
Илон Маск раскрыл свой интерес к истории Монголии
Общество, 08.06.2023
Власти страны позвали предпринимателя на Монгольский экономический форум
Работника спорта Бурятии наградили федеральным почётным знаком
Работника спорта Бурятии наградили федеральным почётным знаком
Общество, 08.06.2023
Он отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта
В Улан-Удэ отметили 85-летие Железнодорожного района
В Улан-Удэ отметили 85-летие Железнодорожного района
Общество, 08.06.2023
Праздничные мероприятия прошли в КДЦ «Рассвет»
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Большинство домов в Бурятии оказались неблагоустроенными
Общество, 08.06.2023
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
В Бурятии вручили награды «За нравственный подвиг учителя»
Общество, 08.06.2023
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
В Бурятии 90-летие отметил участник Корейской войны
Общество, 08.06.2023
Юбиляр – уроженец Кабанского района
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
В Улан-Удэ эксперты осмотрели место строительства кампуса, театра и музея
Общество, 08.06.2023
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^