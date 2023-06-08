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В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»

В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Названы победители регионального этапа всероссийских соревнований

2 июня в Бурятии, на базе пожарно-спасательной части №56 прошёл ежегодный региональный этап всероссийского полевого лагеря-конкурса «Юный пожарный 2023» Мероприятие провели с целью формирования у обучающихся ответственного отношения и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

В конкурсе приняло участие 10 команд юных пожарных в двух возрастных группах. Ребятам предстояло принять участие в комбинированный пожарной эстафете, на скорость надевать боевую одежду пожарного и показать теоретические знания правил пожарной безопасности в тестовом формате.

По итогам прохождения этапов конкурса определились победители:

Младшая возрастная группа
1 место - команда «Новые люди» (гимназия №33)
2 место - команда «Огнеборцы» (школа-интернат №22 ОАО РЖД)
3 место - команда «Горячие сердца» (РКШИ)

Старшая группа
1 место - команда «Вертикаль» (гимназия №33)
2 место - команда «Факел» (школа №21 «Байкальская перспектива»)
3 место - команда «Водолей» (школа №9)

Бурятия дети школа конкурс пожарные

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