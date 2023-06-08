В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Названы победители регионального этапа всероссийских соревнований



2 июня в Бурятии, на базе пожарно-спасательной части №56 прошёл ежегодный региональный этап всероссийского полевого лагеря-конкурса «Юный пожарный 2023» Мероприятие провели с целью формирования у обучающихся ответственного отношения и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



В конкурсе приняло участие 10 команд юных пожарных в двух возрастных группах. Ребятам предстояло принять участие в комбинированный пожарной эстафете, на скорость надевать боевую одежду пожарного и показать теоретические знания правил пожарной безопасности в тестовом формате.



По итогам прохождения этапов конкурса определились победители:



Младшая возрастная группа

1 место - команда «Новые люди» (гимназия №33)

2 место - команда «Огнеборцы» (школа-интернат №22 ОАО РЖД)

3 место - команда «Горячие сердца» (РКШИ)



Старшая группа

1 место - команда «Вертикаль» (гимназия №33)

2 место - команда «Факел» (школа №21 «Байкальская перспектива»)

3 место - команда «Водолей» (школа №9)



