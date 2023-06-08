Названы победители регионального этапа всероссийских соревнований
2 июня в Бурятии, на базе пожарно-спасательной части №56 прошёл ежегодный региональный этап всероссийского полевого лагеря-конкурса «Юный пожарный 2023» Мероприятие провели с целью формирования у обучающихся ответственного отношения и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
В конкурсе приняло участие 10 команд юных пожарных в двух возрастных группах. Ребятам предстояло принять участие в комбинированный пожарной эстафете, на скорость надевать боевую одежду пожарного и показать теоретические знания правил пожарной безопасности в тестовом формате.
По итогам прохождения этапов конкурса определились победители:
Младшая возрастная группа
1 место - команда «Новые люди» (гимназия №33)
2 место - команда «Огнеборцы» (школа-интернат №22 ОАО РЖД)
3 место - команда «Горячие сердца» (РКШИ)
Старшая группа
1 место - команда «Вертикаль» (гимназия №33)
2 место - команда «Факел» (школа №21 «Байкальская перспектива»)
3 место - команда «Водолей» (школа №9)
В Бурятии выбрали лучших «Юных пожарных»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Иркутской области провели фестиваль ухи и квест
Названы победители регионального этапа всероссийских соревнований
Власти страны позвали предпринимателя на Монгольский экономический форум
Он отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта
Праздничные мероприятия прошли в КДЦ «Рассвет»
Жильё со всеми удобствами находится в основном в городах и посёлках городского типа
Первое место занял агроколледж БГСХА
Мероприятие проходит в Забайкалье
Он продлится с 10 по 12 июня
В Улан-Удэ объявили победителей регионального этапа конкурса
Юбиляр – уроженец Кабанского района
Межвузовский кампус в Бурятии начнут строить в 2024 году
58-летней сельчанке пришлось всю ночь провести в лесу
На него съехалось несколько сотен человек
Счастливица рассказала, что до сих пор находится под впечатлением