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В пригородном селе в Бурятии безобразничает корова

В пригородном селе в Бурятии безобразничает корова
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо 24/7»
Она с завидной регулярностью гадит возле жилых домов

Жители пригородного села Тарбагатай возмущены поведением коровы, которая без присмотра разгуливает по улицам. Один из них призвал власти разобраться с бурёнкой.


- Прошу оказать содействие в привлечении владельца данной особи КРС к установленной законом ответственности. Она каждый день самовыпасом ходит и гадит возле МКД в Таргабагатае, – пожаловался сельчанин в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Представитель отдела  административно-технического контроля районной администрации Ирина Палий пояснила: установить хозяина коровы по фото невозможно, поскольку на снимке не видно бирки с идентификационным номером. 

Местным жителям посоветовали сразу снимать такие бирки на камеру. А скотовладельцам напомнили: выпас сельхозживотных разрешается только в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях»
коровы животные

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