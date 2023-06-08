В пригородном селе в Бурятии безобразничает корова









Местным жителям посоветовали сразу снимать такие бирки на камеру. А скотовладельцам напомнили: выпас сельхозживотных разрешается только в специально отведённых для этого местах. Нарушителям грозят штрафы размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях»



Жители пригородного села Тарбагатай возмущены поведением коровы, которая без присмотра разгуливает по улицам. Один из них призвал власти разобраться с бурёнкой.- Прошу оказать содействие в привлечении владельца данной особи КРС к установленной законом ответственности. Она каждый день самовыпасом ходит и гадит возле МКД в Таргабагатае, – пожаловался сельчанин в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».Представитель отдела административно-технического контроля районной администрации Ирина Палий пояснила: установить хозяина коровы по фото невозможно, поскольку на снимке не видно бирки с идентификационным номером.