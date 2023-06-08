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В школах Забайкалья создадут 11 горных классов

В школах Забайкалья создадут 11 горных классов
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьники освоят оборудование, используемое в горнорудной промышленности

В рамках плана социального развития центров экономического роста в 2023 году планируется создание 11 оборудованных горных классов в образовательных организациях Забайкальского края, реализующих программы общего образования. Обучение в горном классе будет происходить на основе активного освоения специализированного программного обеспечения и оборудования, используемого в горнорудной промышленности.

Такие классы будут созданы в школе №5 города Балей, Харанорской средней школе, в Газимуро-Заводской, в средней школе села Калга, в школе №7 города Краснокаменска, в школе №102 посёлка Азамар, в Вершино-Дарасунской средней школе, в Дровянинской школе, в Нерчинско-Заводской, в школе №52 города Шилки и в многопрофильном лицее Забайкальского госуниверситета в городе Чита.

В школах будет выделено три учебных помещения для проведения занятий соответствующей направленности, а также будет создана зона коворкинга для совместной работы.

- Для горного класса предполагается наличие отлаженной структуры взаимодействия с профильными организациями среднего профессионального и высшего образования, предприятиями горнорудной промышленности и другими социальными партнёрами. На создание таких классов предусмотрено около 95 миллионов рублей для приобретения необходимого оборудования и мебели для оснащения классов, брендовой продукции. Проведение ремонтных работ запланировано на летний период, - сообщают специалисты министерства образования края.

В настоящее время на обучение в горных классах планируют записаться около 100 обучающихся 7-10 классов. Педагоги, планирующие работать в горных классах, проходят повышение квалификации на базе института развития образования Забайкальского края. Социальными партнёрами школ стали действующие промышленные предприятия горнорудного профиля.

- Реализация программ горных классов позволит создать систему подготовки кадрового резерва для предприятий горнорудной промышленности, а также повысить качество профессиональной подготовки таких специалистов, - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкалья.

образование Забайкальский край горнодобывающая промышленность горнодобывающая отрасль

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