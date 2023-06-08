В городе даже приходится устанавливать люки с антивандальными замками
Накануне в столице Бурятии состоялся рейд, в ходе которого проверили целостность крышек от канализационных люков. Их кражи в городе участились. Внеплановую проверку устроили во всех трёх районах – Октябрьском, Советском и Железнодорожном.
Только в 2022 году служба безопасности МУП «Водоканал» подала в полицию более 18 заявлений о краже 40 колодезных крышек.
- Подобные рейды на наличие открытых люков мы проводим не менее раза в месяц и оперативно отрабатываем заявки от горожан. За рабочую неделю поступает три-четыре таких сообщения, – отметил главный инженер предприятия Сергей Иванов.
Чтобы обезопасить людей, рискующих свалиться в открытый коллектор, в Улан-Удэ даже начали устанавливать люки с антивандальным замком. Стоимость каждого – более 10 тысяч рублей.
Тех, кто вдруг обнаружит на улице колодец без крышки, просят незамедлительно сообщите об этом в полицию, службу спасения, МЧС или в ЖЭУ по месту жительства либо позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу «Водоканала» по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
В столице Бурятии за год стащили 40 колодезных крышек
Общество, Фото:
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