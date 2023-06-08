Илон Маск раскрыл свой интерес к истории Монголии

Общество, Фото: правительство Монголии

Власти страны позвали предпринимателя на Монгольский экономический форум



6 июня премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провёл онлайн-встречу с исполнительным директором компании «Tesla» и «SpaceX» Илоном Маском, на которой они обсудили вопросы сотрудничества.



Во время онлайн-встречи глава монгольского государства заявил, что окажет поддержку использования электромобилей и внедрения зелёных технологий в мире. Далее он отметил, что если филиал «Tesla» будет создан в Монголии, то он поддержит использование электромобилей.



- Мы поддержим «Tesla» в Монголии и потенциальное использование меди и редкоземельных элементов в производстве электромобилей и аккумуляторов для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах, - написал Оюун-Эрдэнэ в соцсетях.



В свою очередь Илон Маск выразил благодарность, что впервые встретился в онлайн-режиме с премьер-министром Монголии, и заявил, что очень интересуется богатой историей Монголии. Он отметил, что в удобное для обоих время посетит страну.



В конце встречи премьер-министр Монголии пригласил Илона Маска принять участие в Монгольском экономическом форуме, который состоится в июле этого года. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



