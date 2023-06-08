Горожане решили продлить трёхдневный отдых за счёт отпуска и отгулов
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», в июне всю страну ждёт трёхдневный уик-энд. Благодаря Дню России – он отмечается 12-го числа и в этот раз выпадает на понедельник – жителям республики вместе с остальными россиянами не придётся трудиться с 10-го по 12-ое июня включительно.
Таким образом, рабочая неделя начнётся 13-го и продлится всего четыре дня – по 16-ое. Тем временем 14% работающих улан-удэнцев намерены превратить предстоящие выходные в полноценный отдых, взяв отгулы или отпуск. Это выяснили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился с 30 мая по 6 июня.
Более половины – 64% – наших земляков ничего такого не планируют. Меньше всего желающих работать именно в праздник – среди женщин (16% против 12% среди мужчин), а тех, кто хочет отдохнуть подольше уже после него – среди трудящихся с доходом от 50 до 80 тысяч рублей в месяц (20%).
Часть улан-удэнцев не хотят работать после длинных выходных в июне
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