Также он оштрафован на две тысячи рублей
Мухоршибирский районный суд постановил выдворить из страны гражданина Узбекистана.
В декабре 2022 года мужчина приехал в Бурятию. Он получил патент, который подлежал продлению каждый месяц путём уплаты налога на доходы физических лиц. Однако платежи приезжий не вносил.
Суд признал его виновным в нарушении иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в РФ (ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ). Доказательств тому, что ему на законном основании продлили срок пребывания в России, сам иностранец не смог представить.
- Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения. Его оштрафовали на две тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения, - сообщает пресс-служба суда.
Из Бурятии выдворят гражданина Узбекистана
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