В рамках памятной даты состоится творческий вечер
16 июня в Улан-Удэ состоится вечер, посвящённый творчеству бурятского поэта Намжила Нимбуева. Мероприятие пройдёт на смотровой площадке национальной библиотеки РБ в рамках проекта «АРТ-Чердак». Посетителей вечера ждёт музыкальная программа, стихи и викторина.
- В своих стихотворениях Нимбуев остаётся глубоко национальным поэтом. Творчество поэта отразило и реалии современности, встречу Запада и Востока, которая своеобразно преломилась в лирическом самосознании поэта. Намжил Нимбуев прожил всего 23 года, жизнь яркую, короткую, но в тоже время огромную по интенсивности, силе и глубине пережитого, прочувственного духовного опыта. Его творчество полно поэтических озарений, которые открывают читателю мир истинной поэзии, - сообщает пресс-служба библиотеки.
Напомним, 75-летие со дня рождения Намжила Нимбуева, отметят 11 июня. В преддверии этой даты в республике организованы различные тематические мероприятия: акции, видеопроекты, вечера и много другое.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ отметят 75-летие Намжила Нимбуева
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