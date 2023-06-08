«Ломаются не только машины, но и люди»: Жители Бурятии пожаловались на ужасную дорогу

Сельчане заявили, что на ней «отваливаются почки и может высыпаться позвоночник»
Жители Мухоршибирского района Бурятии жалуются на дорогу, ведущую от улуса Балта до села Куготы. По их словам, этот участок находится «в ужаснейшем состоянии».
- Ломаются не только машины, но и люди. Отваливаются почки, печень, может и позвоночник высыпаться. А ещё стабильное сотрясение мозга. Большая вероятность получить черепно-мозговую травму – уже не говоря, какой моральный ущерб – возмущаются сельчане в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Одна поездка приравнивается к году жизни.
Мухоршибирцы в шутку даже предложили властям установить в начале трассы знак «с перечнем травм и хронических заболеваний, которые можно получить в комплексе с поездкой».
- Когда люди смеются из-за проблемы, это уже крайняя степень отчаяния. Когда будет грейдер? – вопрошают сельчане.
В МБУ «Мухоршибирский дорожно-эксплуатационный участок» сообщили, что в июле запланировали грейдирование от Кугот до села Гашей, а от улуса Балта дорогу пообещали привести в порядок «в ближайшее время».
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