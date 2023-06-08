Работа состоит из 25 заданий
Сегодня, 8 июня, в Бурятии выпускники сдают единый государственный экзамен по обществознанию. Итоговая аттестация стартовала в 10:40 по местному времени.
Эту дисциплину выбрали 2 827 человек. В день экзамена сдавать его пришли 2 364 выпускника, сообщили в минобрнауки республики.
Итоговая аттестация проходит в 39 пунктах проведения экзамена.
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. На её выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.
Свои результаты участники узнают не позднее 23 июня.
В Бурятии выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Общество, Фото:
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