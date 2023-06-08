Работника спорта Бурятии наградили федеральным почётным знаком

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Он отмечен за заслуги в развитии физической культуры и спорта



Министерство спорта Российской Федерации наградило почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» заместителя директора республиканской спортивной школы олимпийского резерва Эдуарда Бальжинимаева. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства от 31 мая 2023 года за № 88нг.



- Его путь в подведомственном учреждении Минспорта Бурятии начался в 2010 году с заведующего отделом тогда ещё республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. А с 2014 года Эдуард Дамбаевич курирует работу по учебно-воспитательной работе на должности заместителя директора, - сообщили в республиканском министерстве спорта.



Эдуард Бальжинимаев является почётным работником общего образования России, отличником физической культуры и спорта России, заслуженным работником физической культуры и спорта Республики Бурятия. Он внёс существенный вклад в развитие физической культуры и спорта и за это был отмечен высшей ведомственной наградой.



