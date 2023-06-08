Внутриквартальные проезды в Улан-Удэ ремонтируют с помощью «Бецема»





В столице Бурятии привели в порядок 18 внутриквартальных проездов. Охватить удалось девять улиц – Комсомольская, Королёва, Туполева, Тулаева, Шумяцкого, Краснофлотская, Калашникова, Ключевская и Лебедева плюс микрорайон Аэропорт. Там залатали ямы на общей площади в 1400 квадратных метров, сообщили в комбинате по благоустройству.- Внутриквартальные проезды ремонтируют с помощью машины «Бецема», которая позволяет оперативно, без разделки швов заделывать большие ямы – до метра, – пояснил директор КБУ Александр Солдаткин. – Ямочный ремонт также делают по технологии укладки горячего асфальта. Сначала проводится фрезерование старого полотна, а затем на участок большими пластами укладывают горячий асфальт.В городе обновляют и магистральные дороги. Накануне сотрудник комбината разобрались с ямами на улицах 3-я Транспортная, Ленина, Цивилёва и Урожайная, а в четверг, 8 июня, ликвидируют их на Бабушкина, улице Красной звезды, Обручева и Мерецкова.