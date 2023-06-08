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На юге Прибайкалья стартовал летний туристический сезон

На юге Прибайкалья стартовал летний туристический сезон
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области провели фестиваль ухи и квест

С наступлением тёплой погоды муниципальные образования Иркутской области объявляют об открытии летнего туристического сезона. На днях мероприятия, посвящённые этому событию, прошли в Слюдянском районе. В программу вошли «Большой байкальский квест. Юг Байкала», фестиваль ухи и ярмарка сувениров.

- Прогноз общего турпотока в Прибайкалье за летний сезон 2023 года оценивается в 600 тыс. туристов. Жители России и иностранцы посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, совершают деловые и частные поездки, участвуют в экологических турах, - отметила в рамках торжественного открытия турсезона руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова. - До осени текущего года мы планируем разработать проекты концепций детского, событийного, гастрономического, круизного, экологического туризма. К приоритетным также относится сельский туризм.

Для гостей праздника в Слюдянском районе организовали концертно-развлекательную программу с участием творческих коллективов и сольных исполнителей. На ярмарке каждый мог приобрести оригинальный сувенир. Работы, посвящённые южному Прибайкалью, были выполнены мастерами декоративно-прикладного творчества, многодетными семьями, людьми с ограниченными возможностями, которые участвуют в проекте администрации Слюдянского района «Южное Прибайкалье: СВОЁ». Цель проекта – создание единого реестра брендовой сувенирной продукции.

Также в рамках программы состоялся фестиваль ухи на Байкале, ставший победителем конкурса инициативных проектов Иркутской области в 2022 году. За звание лучших в приготовлении первого блюда из рыбы боролись как профессионалы – работники кафе, так и любители. Лидеры и призёры получили кубки, грамоты и подарки.

10-11 июня мероприятия, связанные с открытием летнего туристического сезона, пройдут в Ольхонском районе, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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Иркутская область туризм Байкал

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